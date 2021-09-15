Жерар Пике высказался о разгромном поражении «Барселоны» в матче с «Баварией»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией (0:3).

«Такой результат дома – это плохо. Однако, в первом тайме мы боролись, но «Баварии» помог рикошет. После 0:2 стало тяжело. В игру вступили 18-летние футболисты, команда показала свое лицо, боролась. Что есть, то есть. Сейчас «Барселона» такая, какая есть. Но я надеюсь, что футболисты прибавят. Это сложный год. «Бавария» была лучше, но у нас есть возможность конкурировать с ними. Посмотрим, что будет в конце сезона. У нас есть Фати и Агуэро, которые могут дать преимущество. Прямо сейчас мы не будем среди фаворитов, но ничего страшного в этом нет. Иногда мы были фаворитами, но не побеждали. В прошлом году кто мог сказать, что «Челси» фаворит? Футбол сильно меняется, это настроение», — приводит слова Пике Marca.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль». В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведёт матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.