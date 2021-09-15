«Спартак» — «Легия»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».
Встречу группового этапа обслужит бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Видеоассистенты главного арбитра: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).
В группе C, помимо «Спартака» и «Легии», также сыграют «Наполи» и «Лестер».
- 15 сентября 2021
-
11:37
-
11:33
-
11:32
-
11:21
-
11:16
-
10:58
-
10:52
-
10:45
-
10:30
-
10:16
-
09:39
-
09:29
-
09:22
-
09:19
-
09:18
-
08:34
-
08:05
-
07:53
-
07:38
-
07:15
-
06:56
-
06:35
-
06:14
-
06:02
-
05:11
-
04:57
-
04:52
-
04:37
-
04:29
-
03:38
-
03:21
-
02:58
-
02:53
-
02:13
-
02:00