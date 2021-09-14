Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» увеличить заполняемость стадиона на матч с «Легией»

Роспотребнадзор разрешил московскому «Спартаку» увеличить максимальную заполняемость стадиона на матч с «Легией» до 30% — это 13,5 тыс. болельщиков.
«Роспотребнадзор согласовал просьбу ФК «Спартак-Москва» об увеличении разрешённой вместимости нашего стадиона до 30 процентов.
Решение касается матча первого тура группового этапа Лиги Европы с польской «Легией».
Таким образом, встречу, которая состоится завтра и начнётся в 17:30 по московскому времени, смогут посетить 13 500 зрителей. Ранее максимально разрешённая вместимость составляла 3000 человек.
Роспотребнадзор обращает внимание, что у болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесённого за последние 6 месяцев коронавируса», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».
Напомним, завтра, 15 сентября, «Легия» встретится со «Спартаком» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдёт на поле «Открытие Арены» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Также в группе C выступят «Наполи» (Италия) и «Лестер» (Англия).
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