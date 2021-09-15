Президент «Наполи»: предлагаю создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ. Готов внести € 10 млрд

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что хочет реформировать европейский футбол.
«Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать своё участие в них. Чтобы быть конкурентоспособным, вам нужно больше игроков высшего класса. Это означает, что вам нужно потратить больше денег — и призовые на европейских соревнованиях не учитывают это. Вот почему клубы должны разговаривать друг с другом, чтобы придумать более современный и прибыльный турнир для всех, кто в нём участвует.
Нам нужно сократить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Кроме того, необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях. Я изучил проект и готов внести € 10 млрд, но нам нужны готовность и полная независимость.
Если мы не изменим правила игры и не сделаем зрелище лучше, молодые люди бросят нас и футбол перестанет быть центральной частью нашей жизни. Мои исследования показывают, что люди в возрасте от восьми до 25 лет перестали смотреть футбол и предпочитают играть со смартфонами — они полностью изменили наших детей.
Я не говорю, что привычка смотреть футбол на стадионе исчезнет, но теперь у нас есть «виртуальный стадион», который может привлечь миллиарды людей, чтобы играть друг против друга. Кто знает, удастся ли нам вернуть их на путь величайшего и самого влиятельного спорта в мире?» — цитирует Де Лаурентиса Daily Mail.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.
- 15 сентября 2021
-
13:17
-
13:12
-
12:59
-
12:33
-
12:23
-
12:08
-
12:01
-
11:54
-
11:37
-
11:33
-
11:32
-
11:21
-
11:16
-
10:58
-
10:52
-
10:45
-
10:30
-
10:16
-
09:39
-
09:29
-
09:22
-
09:19
-
09:18
-
08:34
-
08:05
-
07:53
-
07:38
-
07:15
-
06:56
-
06:35
-
06:14
-
06:02
-
05:11
-
04:57
-
04:52