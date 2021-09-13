Румменигге раскритиковал проект Суперлиги

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, высказался о проекте Суперлиги.

«Есть три клуба, которые поддерживают жизнь Суперлиги с юридической точки зрения. В спорте мне сложно представить соревнование с участием трёх клубов. Не только я говорю это, со мной солидарны футбольные фанаты по всей Европе. Реакция была ясной. И ни один клуб в Англии, Франции или Германии больше не испытывал соблазна играть с огнём. Идея Суперлиги родилась не в апреле, а намного раньше», — цитирует Румменигге AS.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.