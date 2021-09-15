Поль Погба опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения «МЮ» в матче с «Янг Бойз»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на поражение команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз» (1:2). Решающий гол манкунианцы пропустили на 95-й минуте после ошибки полузащитника Джесси Лингарда.

«Не тот результат, которого мы хотели. Но мы вернёмся», — написал Погба.

Пост доступен в «инстаграме» Поля Погба

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Вильярреал». Матч состоится 29 сентября. В турнирной таблице английской Премьер-лиги команда Уле-Гуннара Сульшера занимает первое место.

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