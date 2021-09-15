«Спартак» — «Легия»: стартовые составы команд на матч группового этапа Лиги Европы

Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Мозес, Умяров, Зобнин, Айртон, Промес, Понсе, Ларссон.

«Легия»: Боруц, Енджейчик, Ветеска, Навроцкий, Юханссон, Слиш, Харатин, Лукиньяс, Младенович, Жозуэ, Эмрели.

Встречу группового этапа обслужит бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Видеоассистенты главного арбитра: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).

В группе C, помимо «Спартака» и «Легии», сыграют «Наполи» и «Лестер».