Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» Лапорта прокомментировал поражение от «Баварии»

Президент «Барселоны» Лапорта прокомментировал поражение от «Баварии»
Комментарии

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к болельщикам после поражения от мюнхенской «Баварии» в матче Лиги чемпионов.

«Я расстроен и разочарован так же сильно как все болельщики. Мы ожидали, что окажемся в такой непростой ситуации. Я прошу вас немного потерпеть. Надеюсь, один проигрыш не повлияет на отношение к клубу и вы продолжите поддерживать нашу команду. Я прошу вас верить в людей, которые управляют клубом. Нам нужны ваше доверие и время. Не сомневайтесь в том, что мы найдём решение в сложившейся ситуации», – сказал Лапорта в своём «твиттере».

Напомним, во вчерашнем матче полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол. Стоит отметить, что Мюллер в 7-й раз в карьере поразил ворота каталонского клуба. Затем форвард Роберт Левандовски дважды отправил мяч в сетку ворот. Поляк забил в 18-м матче подряд.

Новость по теме
«Бавария» обыграла «Барселону» благодаря голам Мюллера и Левандовского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021