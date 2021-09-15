Президент «Барселоны» Лапорта прокомментировал поражение от «Баварии»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к болельщикам после поражения от мюнхенской «Баварии» в матче Лиги чемпионов.
«Я расстроен и разочарован так же сильно как все болельщики. Мы ожидали, что окажемся в такой непростой ситуации. Я прошу вас немного потерпеть. Надеюсь, один проигрыш не повлияет на отношение к клубу и вы продолжите поддерживать нашу команду. Я прошу вас верить в людей, которые управляют клубом. Нам нужны ваше доверие и время. Не сомневайтесь в том, что мы найдём решение в сложившейся ситуации», – сказал Лапорта в своём «твиттере».
Напомним, во вчерашнем матче полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол. Стоит отметить, что Мюллер в 7-й раз в карьере поразил ворота каталонского клуба. Затем форвард Роберт Левандовски дважды отправил мяч в сетку ворот. Поляк забил в 18-м матче подряд.
- 15 сентября 2021
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