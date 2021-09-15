«Интер» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов группы D. «Интер» будет принимать «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Реал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом из Германии. Помогать ему будут ассистенты Кристиан Гиттельман и Рафаэль Фольтин. Резервный арбитр — Даниэль Шлагер из Германии.
В группе D, помимо «Интера» и «Реала», сыграют донецкий «Шахтёр» (Украина) и «Шериф» (Молдавия).
В прошлом сезоне «Интер» стал чемпионом Италии. Но после окончания сезона в команде сменился главный тренер, её покинул Антонио Конте. «Реал» в испанской Примере занял 2-е место и также сменил тренера, команду вместо Зинедина Зидана возглавил Карло Анчелотти.
- 15 сентября 2021
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