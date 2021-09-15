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«Динамо» потроллило «Спартак» после поражения красно-белых в матче Лиги Европы

«Динамо» потроллило «Спартак» после поражения красно-белых в матче Лиги Европы
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Столичное «Динамо» в клубном «твиттере» потроллило московский «Спартак» после того, как он потерпел поражение в групповом этапе Лиги Европы. Команда Руя Витории проиграла варшавской «Легии».

В видео, которое появилось сразу после поражения «красно-белых», полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски подмигивает камере. Ранее поляк выступал как раз за варшавскую команду, а перед сегодняшним матчем встретился с бывшими одноклубниками.

Напомним, сегодня московская команда в рамках группового этапа Лиги Европы проиграла варшавской «Легии» со счётом 0:1. На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.

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