Форвард «Интера» Джеко: мы не должны были уступать «Реалу»

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко прокомментировал поражение «нерадзурри» от мадридского «Реала» со счётом 0:1 в Лиге чемпионов.

«Мы не должны были проигрывать этот матч, если судить по той игре, которую мы показали. Очень жалко», – цитирует Эдина Джеко пресс-служба УЕФА.

На 89-й минуте встречи прошёл заброс в штрафную «Интера». Полузащитник испанской команды француз Эдуардо Камавинга изящно перевёл мяч на бразильца Родриго, который с лёта пробил точно в створ, и мяч оказался в сетке ворот миланского клуба.

Во втором туре группы D Лиги чемпионов 28 сентября «Реал» примет молдавский «Шериф», который сенсационно одолел «Шахтёр» со счётом 2:0, а «Интер» сыграет с донецким клубом на выезде.