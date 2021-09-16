Форвард «Интера» Джеко: мы не должны были уступать «Реалу»
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Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко прокомментировал поражение «нерадзурри» от мадридского «Реала» со счётом 0:1 в Лиге чемпионов.
«Мы не должны были проигрывать этот матч, если судить по той игре, которую мы показали. Очень жалко», – цитирует Эдина Джеко пресс-служба УЕФА.
На 89-й минуте встречи прошёл заброс в штрафную «Интера». Полузащитник испанской команды француз Эдуардо Камавинга изящно перевёл мяч на бразильца Родриго, который с лёта пробил точно в створ, и мяч оказался в сетке ворот миланского клуба.
Во втором туре группы D Лиги чемпионов 28 сентября «Реал» примет молдавский «Шериф», который сенсационно одолел «Шахтёр» со счётом 2:0, а «Интер» сыграет с донецким клубом на выезде.
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