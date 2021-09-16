«Локомотив» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:45
Поделиться
Сегодня, 16 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 московский «Локомотив» примет на своём поле французский «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 19:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель», а в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Игру обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Ассистировать ему будут Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервный арбитр – Милош Гигович. В роли видеоассистентов выступят немцы — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.
Напомним, в группе E, помимо «Локомотива» и «Марселя», также сыграют «Лацио» и «Галатасарай».
Комментарии
- 16 сентября 2021
-
18:15
-
18:14
-
18:13
-
18:10
-
17:46
-
17:45
-
17:39
-
17:39
-
17:25
-
17:15
-
17:12
-
16:55
-
16:55
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:09
-
15:52
-
15:41
-
15:35
-
15:20
-
15:04
-
14:58
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:20
-
14:10
-
13:59
-
13:56
-
13:54
-
13:33
-
13:22
-
13:20
-
13:01
Партнерский контент