«Локомотив» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:45

Сегодня, 16 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 московский «Локомотив» примет на своём поле французский «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель», а в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Ассистировать ему будут Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервный арбитр – Милош Гигович. В роли видеоассистентов выступят немцы — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.

Напомним, в группе E, помимо «Локомотива» и «Марселя», также сыграют «Лацио» и «Галатасарай».