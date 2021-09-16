«Кайрат» под руководством Бердыева сыграл вничью с «Омонией» в Лиге конференций

Сегодня, 16 августа, состоялась игра группового этапа Лиги конференций между казахстанским «Кайратом» и киприотской «Омонией». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казахстане. Матч начался в 17:30 мск. Главным арбитром встречи был украинец Сергей Бойко.
Команды голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0. В составе казахстанцев на поле вышел экс-армеец Вагнер Лав.
Напомним, в августе этого года туркменский специалист Курбан Бердыев возглавил «Кайрат». Контракт с тренером рассчитан до конца года, с возможностью пролонгации на два года. В 1994-1995 годах Бердыев уже возглавлял «Кайрат». Также он работал в казанском «Рубине» и «Ростове» из одноимённого города.
Лига конференций — это третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- 16 сентября 2021
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