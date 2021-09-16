Андрей Шевченко может возглавить сборную Турции
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Экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко является одним из кандидатов на пост главного тренера турецкой национальной команды. Об этом сообщает Kicker.
Сам специалист заявил, что в данный момент о достижении соглашения между ним и турецкой стороной говорить ещё рано. В числе претендентов на пост наставника турок также есть Штефан Кунц. Он мог возглавить сборную Россию после отставки Станислава Черчесова.
Напомним, сборная Украины под руководством Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).
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