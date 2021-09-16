«Локомотив» — «Марсель»: гости открыли счёт с пенальти

В эти минуты в Москве на стадионе «РЖД Арена» проходит матч 1-го тура Лиги Европы. «Локомотив» принимал «Марсель».

На 59-й минуте гости вышли вперёд, реализовав пенальти. С 11-метровой отметки точно пробил Дженгиз Ундер.

Он же и заработал пенальти, убежав от Наира Тикнизяна. Футболист «Локо» сфолил и получил вторую жёлтую карточку, хозяева остались в меньшинстве.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель».

Стартовые составы:

«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Жемалетдинов, Баринов, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Камано.



«Марсель»: Лопес, Перес, Альваро Гонсалес, Салиба, Ронжье, Гюэндузи, Камара, Ундер, Жерсон, Дьенг, Арит.

Игру обслуживает бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Ассистируют ему Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервный арбитр – Милош Гигович. В роли видеоассистентов выступают немцы — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.