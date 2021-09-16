«Локомотив» — «Марсель»: гости открыли счёт с пенальти

В эти минуты в Москве на стадионе «РЖД Арена» проходит матч 1-го тура Лиги Европы. «Локомотив» принимал «Марсель».
На 59-й минуте гости вышли вперёд, реализовав пенальти. С 11-метровой отметки точно пробил Дженгиз Ундер.
Он же и заработал пенальти, убежав от Наира Тикнизяна. Футболист «Локо» сфолил и получил вторую жёлтую карточку, хозяева остались в меньшинстве.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель».
Стартовые составы:
«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Жемалетдинов, Баринов, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Камано.
«Марсель»: Лопес, Перес, Альваро Гонсалес, Салиба, Ронжье, Гюэндузи, Камара, Ундер, Жерсон, Дьенг, Арит.
Игру обслуживает бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Ассистируют ему Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервный арбитр – Милош Гигович. В роли видеоассистентов выступают немцы — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.
- 16 сентября 2021
-
21:04
-
20:20
-
20:20
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:44
-
19:31
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
18:56
-
18:39
-
18:30
-
18:27
-
18:15
-
18:14
-
18:13
-
18:10
-
17:46
-
17:45
-
17:39
-
17:39
-
17:25
-
17:15
-
17:12
-
16:55
-
16:55
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:09
-
15:52
-
15:41
-
15:35