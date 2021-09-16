Видео: чудовищная ошибка вратаря «Лацио» в матче с «Галатасараем»

Сегодня в рамках группового этапа Лиги Европы встречались «Лацио» и «Галатасарай». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу турецкого клуба.

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На 67-й минуте вратарь итальянской команды Томас Стракоша забил мяч в свои ворота. Моруцан навесил с фланга в штрафную, Лаццари хотел выбить на угловой, но сорвал удар, направив мяч «свечой» в угол собственных ворот. Стракоша как-то закопался, медленно пошёл к своим воротам и хотел поймать мяч в прыжке, но не преуспел в этом — выронил мяч, тот попал в правую штангу и влетел в сетку.



Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал «Вильярреал».



«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию.