Наумов: «Локомотив» мог выиграть у «Олимпика», клуб будет бороться за второе место

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча 1-го тура Лиги Европы. «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Марселем» (1:1). Москвичи ушли от поражения в концовке, забив в меньшинстве.

«Чувствовалось, что тренерский штаб детально изучил игру «Олимпика». Футболисты «Локомотива» играли очень целенаправленно и знали, что хотят. Несмотря на то что «Марсель» давил в первом тайме, у железнодорожников тоже были моменты: та же штанга Смолова. Забей Фёдор в тот момент, всё могло случиться по-другому.

К сожалению, ошибка Тикнизяна безусловно сломала игру. Такие действия характерны молодости: он ведь молодой и неопытный защитник. Так бить по ногам сзади, находясь в своей штрафной и уже имея жёлтую карточку, категорически нельзя. Благо, что «Локомотив» не сдался: сработали замены, забили гол на волевых усилиях. Во втором тайме «Марсель» вышел, понимая, что в первом тайме им ничего не удалось. Гильерме стоял как гора. Он удивительный и спокойный вратарь. «Локомотив» мог выиграть, не будь этого глупейшего удаления. В нынешней ситуации можно быть довольным результатом.

Николичу нужно обратить внимание, что некоторые игроки выпали из игры. Едвай сыграл очень плохо, вообще не помню, чтобы крайние защитники делали столько ошибок. У Едвая что ни пас, то потеря — это создаёт дополнительное давление на команду. Бека-Бека сыграл неудачно. Его было видно первые 15 минут, а потом он просто испарился с поля. Сложно играть, когда футболисты так выпадают из игры. Зато Магкеев и Баринов — просто красавцы, здорово сыграли. Прекрасно выглядел Смолов: старался, боролся изо всех сил. Надо отдать ему должное, сейчас Федя переживает вторую молодость.

В целом я рад сегодняшнему результату. Группа очень ровная: все будут отбирать очки друг у друга, всем будет нелегко. «Спартаку» хуже, потому что он проиграл аутсайдеру, ему не у кого отбирать очки. В лучшем случае «Спартак» может побороться за третье место, обыграв «Легию» на выезде. А вот «Локомотив» — нет. Надеюсь, у «Локомотива» будет лучше получаться в еврокубках. Железнодорожники будут бороться за второе место», – сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.