Сампаоли: единственный опасный момент «Локомотива» воплотился в забитый мяч

Главный тренер французского «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал итоги матча с московским «Локомотивом». Противостояние закончилось со счётом 1:1.
«У нас было подавляющее преимущество по ходу всей игры. К сожалению, мы не смогли забить больше одного гола. У «Локомотива» единственный опасный момент воплотился в забитый мяч. Но что поделать, это футбол. Будем готовиться дальше. Доволен, как сыграла команда: мы создали много моментов, пытались победить. Поймите, у нас совсем молодая команда — всё впереди. Конечно, обидно, что уезжаем из Москвы без победы. Но получилось так, как получилось. Да, сегодня мы потеряли очки, но ничего страшного не произошло. Впереди много матчей: постараемся наверстать упущенное. Наша цель — выйти в плей-офф Лиги Европы», — передаёт слова Сампаоли корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 16 сентября 2021
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