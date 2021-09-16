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«Рома» разгромила софийский ЦСКА. Шомуродов отдал 2 ассиста

«Рома» разгромила софийский ЦСКА. Шомуродов отдал 2 ассиста
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Сегодня, 16 августа, состоялась игра группового этапа Лиги конференций между итальянской «Ромой» и болгарским ЦСКА. Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу римской команды. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Италии. Главным арбитром матча был швед Гленн Нюберг.

Счёт открыла болгарская команда. В составе софийских армейцев отличился Грэм Кери.

После этого подопечные Жозе Моуринью забили пять мячей. В составе «волков» дважды отличился Лоренцо Пеллегрини, по голу забили Стефан Эль-Шаарави, Джанлука Манчини и новичок команды Тэмми Абрахам. Узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов ассистировал Абрахаму и Эль-Шаарави.

Лига конференций — это третий по значимости турнир европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига конференций. Группа C. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
5 : 1
ЦСКА С
София, Болгария
0:1 Кери – 10'   1:1 Пеллегрини – 25'   2:1 Эль-Шаарави – 38'   3:1 Пеллегрини – 62'   4:1 Манчини – 82'   5:1 Абрахам – 84'
Удаления: нет / Вилдсхют – 80'
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