Брендан Роджерс высказался об упущенной победе «Лестера» в матче с «Наполи»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал упущенную победу в матче с «Наполи» в первом туре Лиги Европы. По ходу встречи английский клуб вел со счётом 2:0, но в итоге матч завершился со счетом 2:2.

«Разочарован конечным результатом, но есть несколько захватывающих и хороших моментов. Усилия и менталитет были хорошими, жаль, что мы не смогли это завершить. Не думаю, что «Наполи» создал слишком много моментов, мы хорошо владели мячом. Ошибкой будет не то, что мы пропустили два гола, а если мы не извлечём урок. Я думаю, что «Лестер» сделает это», — приводит слова Роджерса Football Italia.

Во 2-м туре Лиги Европы «Наполи» будет принимать московский «Спартак», а «Лестер» сыграет в гостях с «Легией». Напомним, что «Спартак» в матче 1-го тура уступил «Легии» со счётом 0:1.