Лучано Спаллетти прокомментировал камбэк «Наполи» в матче с «Лестером» в Лиге Европы

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал камбэк своей команды в матче первого тура Лиги Европы с «Лестером» (2:2). По ходу матча итальянский клуб проигрывал 0:2, но смог сравнять счёт.

«Команда начинала правильно, а затем много раз теряла мяч при выходе из обороны. Это дорого нам обходилось. После этого мы взяли инициативу в свои руки, и это был идеально сбалансированный матч. Мы отреагировали на второй пропущенный мяч давлением, и это была рискованная ситуация, потому что нельзя было опускать голову. Вместо этого мы давили ещё сильнее и вернули всё на прежние условия, потому что, честно говоря, было бы несправедливо, если бы мы проиграли эту игру», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Во 2-м туре Лиги Европы «Наполи» будет принимать московский «Спартак», а «Лестер» сыграет в гостях с «Легией». Напомним, что «Спартак» в матче 1-го тура уступил «Легии» со счётом 0:1.