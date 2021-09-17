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Маттео Гюэндузи – о матче с «Локомотивом»: огромное разочарование, нас наказали

Маттео Гюэндузи – о матче с «Локомотивом»: огромное разочарование, нас наказали
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Полузащитник «Марселя» Маттео Гюэндузи прокомментировал результат матча с «Локомотивом» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоялся в Москве на стадионе «РЖД Арена» и закончился со счетом 1:1. Отметим, по ходу матча «Локомотив» уступал со счётом 0:1 и играл в меньшинстве, но на 89-й минуте вырвал ничью.

«Огромное разочарование, мы контролировали игру с 1-й по 86-ю минуту. Это глупый гол. Нас наказали. Для команды это огромное разочарование, мы извлечем уроки из этого. Это недостаток эффективности и опыта», — приводит слова Гюэндузи Lequipe.

В следующем туре «Локомотив» на выезде встретится с «Лацио». «Марсель», в свою очередь, дома примет «Галатасарай». Оба матча пройдут 30 сентября.

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