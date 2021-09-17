Маттео Гюэндузи – о матче с «Локомотивом»: огромное разочарование, нас наказали
Поделиться
Полузащитник «Марселя» Маттео Гюэндузи прокомментировал результат матча с «Локомотивом» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоялся в Москве на стадионе «РЖД Арена» и закончился со счетом 1:1. Отметим, по ходу матча «Локомотив» уступал со счётом 0:1 и играл в меньшинстве, но на 89-й минуте вырвал ничью.
«Огромное разочарование, мы контролировали игру с 1-й по 86-ю минуту. Это глупый гол. Нас наказали. Для команды это огромное разочарование, мы извлечем уроки из этого. Это недостаток эффективности и опыта», — приводит слова Гюэндузи Lequipe.
В следующем туре «Локомотив» на выезде встретится с «Лацио». «Марсель», в свою очередь, дома примет «Галатасарай». Оба матча пройдут 30 сентября.
Комментарии
- 17 сентября 2021
-
07:54
-
07:25
-
07:06
-
06:53
-
06:27
-
06:05
-
05:46
-
05:27
-
04:52
-
04:37
-
04:03
-
03:40
-
03:20
-
02:54
-
02:52
-
02:49
-
02:47
-
00:56
-
00:33
-
00:31
-
00:17
-
00:08
- 16 сентября 2021
-
23:56
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:30
-
23:28
-
23:08
-
23:07
-
23:02
-
22:56
-
22:55
-
22:34
Партнерский контент