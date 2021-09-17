Эль-Шаарави — о Моуринью: большая честь тренироваться у кого-то вроде него

Нападающий римской «Ромы» Стефан Эль-Шаарави положительно отозвался о главном тренере «волков» Жозе Моуринью после матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций с софийским ЦСКА (5:1).
«Моуринью вызвал большой энтузиазм. До сих пор нам удавалось следовать за ним и демонстрировать победоносный менталитет. Я доволен тем, что делаю. Моуринью — тренер, который много общается с футболистами. Он доверяет мне, и для меня большая честь тренироваться у кого-то вроде него», — приводит слова Эль-Шаарави официальный сайт УЕФА.
Напомним, 16 сентября состоялась игра группового этапа Лиги конференций между итальянской «Ромой» и болгарским ЦСКА. Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу римской команды. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Италии. Главным арбитром матча был швед Гленн Нюберг. Нападающий из Узбекистана Эльдор Шомуродов отметился двумя результативными передачами.
- 17 сентября 2021
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