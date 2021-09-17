Моуринью остался недоволен игрой «Ромы» после победы со счётом 5:1 в Лиге Конференций

58-летний португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий итальянскую «Рому», подвёл итоги домашнего матча 1-го тура групповой стадии Лиги Конференций сезона-2021/2022 с софийским ЦСКА (5:1).

«Мы не показали хорошей игры. Я доволен результатом, но мне не понравилось качество. Футболисты «Ромы» распоряжались мячом не так, как хотели, мало интенсивности давала и полузащита, два крайних защитника недостаточно шли в борьбу, мы проиграли много оборонительных единоборств. Не могу сказать, что мы играли плохо, но мы не заслужили победы со счётом 5:1, чрезмерный результат.

На днях я говорил сотрудникам штаба, что мы должны каждый день ехать в Сан-Пьетро и молиться, чтобы не получить травмы. Фундаментальная разница между нами и лучшими командами — это альтернативы, которых у нас нет. Это реальность, молодые люди должны расти и иметь время, чтобы стать конкурентоспособными игроками», — цитирует Моуринью Sky Sport Italy.