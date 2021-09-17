Моуринью остался недоволен игрой «Ромы» после победы со счётом 5:1 в Лиге Конференций

58-летний португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий итальянскую «Рому», подвёл итоги домашнего матча 1-го тура групповой стадии Лиги Конференций сезона-2021/2022 с софийским ЦСКА (5:1).
«Мы не показали хорошей игры. Я доволен результатом, но мне не понравилось качество. Футболисты «Ромы» распоряжались мячом не так, как хотели, мало интенсивности давала и полузащита, два крайних защитника недостаточно шли в борьбу, мы проиграли много оборонительных единоборств. Не могу сказать, что мы играли плохо, но мы не заслужили победы со счётом 5:1, чрезмерный результат.
На днях я говорил сотрудникам штаба, что мы должны каждый день ехать в Сан-Пьетро и молиться, чтобы не получить травмы. Фундаментальная разница между нами и лучшими командами — это альтернативы, которых у нас нет. Это реальность, молодые люди должны расти и иметь время, чтобы стать конкурентоспособными игроками», — цитирует Моуринью Sky Sport Italy.
- 17 сентября 2021
-
04:52
-
04:37
-
04:03
-
03:40
-
03:20
-
02:54
-
02:52
-
02:49
-
02:47
-
00:56
-
00:33
-
00:31
-
00:17
-
00:08
- 16 сентября 2021
-
23:56
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:30
-
23:28
-
23:08
-
23:07
-
23:02
-
22:56
-
22:55
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:25
-
22:24
-
22:13
-
22:10
-
22:07
-
21:56