Пеллегрини стал первым игроком, забившим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини установил историческое достижение, став первым футболистом, забившим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.



Накануне состоялась игра группового этапа Лиги конференций между итальянской «Ромой» и болгарским ЦСКА. Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу римской команды. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Италии. Главным арбитром матча был швед Гленн Нюберг.



Счёт открыла болгарская команда. В составе софийских армейцев отличился Грэм Кери. После этого подопечные Жозе Моуринью забили пять мячей. В составе «волков» дважды отличился Лоренцо Пеллегрини, по голу забили Стефан Эль-Шаарави, Джанлука Манчини и новичок команды Тэмми Абрахам. Узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов ассистировал Абрахаму и Эль-Шаарави.

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