Пеллегрини стал первым игроком, забившим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини установил историческое достижение, став первым футболистом, забившим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Накануне состоялась игра группового этапа Лиги конференций между итальянской «Ромой» и болгарским ЦСКА. Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу римской команды. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Италии. Главным арбитром матча был швед Гленн Нюберг.
Счёт открыла болгарская команда. В составе софийских армейцев отличился Грэм Кери. После этого подопечные Жозе Моуринью забили пять мячей. В составе «волков» дважды отличился Лоренцо Пеллегрини, по голу забили Стефан Эль-Шаарави, Джанлука Манчини и новичок команды Тэмми Абрахам. Узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов ассистировал Абрахаму и Эль-Шаарави.
- 17 сентября 2021
-
13:53
-
13:50
-
13:49
-
13:45
-
13:37
-
13:31
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
13:08
-
12:56
-
12:53
-
12:39
-
12:37
-
12:17
-
12:07
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:19
-
11:12
-
11:01
-
10:51
-
10:44
-
10:40
-
10:18
-
10:10
-
09:57
-
09:51
-
09:46
-
09:30
-
09:28
-
09:24
-
08:54
-
08:49