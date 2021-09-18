Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L'Equipe раскрыл зарплату Лионеля Месси в «ПСЖ»

L'Equipe раскрыл зарплату Лионеля Месси в «ПСЖ»
Комментарии

Французское издание L'Equipe раскрыло заработную плату аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает источник, согласно контракту Месси в первый год заработает € 30 млн. В следующие два года зарплата Месси увеличится на € 10 млн благодаря бонусу за лояльность, который будет действовать, если аргентинец останется в ПСЖ и во втором, и в третьем сезонах.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
В нынешнем сезоне аргентинец провёл за парижан два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«ПСЖ» пока не команда. Месси играет сам по себе «ПСЖ» пока не команда. Месси играет сам по себе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021