L'Equipe раскрыл зарплату Лионеля Месси в «ПСЖ»

Французское издание L'Equipe раскрыло заработную плату аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».
Как сообщает источник, согласно контракту Месси в первый год заработает € 30 млн. В следующие два года зарплата Месси увеличится на € 10 млн благодаря бонусу за лояльность, который будет действовать, если аргентинец останется в ПСЖ и во втором, и в третьем сезонах.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
В нынешнем сезоне аргентинец провёл за парижан два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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