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Игрок «Челси» Пулишич пропустит матч с «Тоттенхэмом»

Игрок «Челси» Пулишич пропустит матч с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что американский полузащитник Кристиан Пулишич пропустит матч чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Футболист пока до конца не восстановился от травмы.

«Есть хорошие новости о Кристиане Пулишиче. Он работает по индивидуальной программе и пытается как можно скорее вернуться к полноценным тренировкам. Его не будет в составе на матч в эти выходные, поскольку он не успевает восстановиться, но он усердно работает над своей формой», — цитирует Тухеля пресс-служба клуба.
Пулишич получил травму в среду, 8 сентября, во время матча отбора к ЧМ-2022 между США и Гондурасом. США одержали победу со счётом 4:1.

Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» зимой 2019 года за € 64 млн. В нынешнем розыгрыше АПЛ игрок сыграл в одном матче с «Кристал Пэлас» и забил гол.

Матч «Тоттенхэм» – «Челси» пройдёт 18 сентября. Начало встречи – 18:30 мск.

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