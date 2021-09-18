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Лука Йович может перейти в «Ювентус» на правах аренды

Лука Йович может перейти в «Ювентус» на правах аренды
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Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может перейти в туринский «Ювентус» на правах аренды, сообщает Todofichajes.

«Ювентус» заинтересован в аренде сербского игрока. Испанский клуб, в свою очередь, хочет расстаться с футболистом на постоянной основе. Если сделка состоится, то, вероятнее всего, это будет аренда с обязательством выкупа.

Йович выступал за «Айнтрахт» с 2017 по 2019 годы на правах аренды. После этого немецкий клуб выкупил его у «Бенфики» за € 22 млн и позже перепродал в «Реал» за € 63 млн. Минувшей зимой франкфуртцы вновь арендовали сербского футболиста. В предыдущем сезоне 23-летний форвард провёл 18 матчей в немецкой Бундеслиге и забил четыре гола.

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