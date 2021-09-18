Лука Йович может перейти в «Ювентус» на правах аренды
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может перейти в туринский «Ювентус» на правах аренды, сообщает Todofichajes.
«Ювентус» заинтересован в аренде сербского игрока. Испанский клуб, в свою очередь, хочет расстаться с футболистом на постоянной основе. Если сделка состоится, то, вероятнее всего, это будет аренда с обязательством выкупа.
Йович выступал за «Айнтрахт» с 2017 по 2019 годы на правах аренды. После этого немецкий клуб выкупил его у «Бенфики» за € 22 млн и позже перепродал в «Реал» за € 63 млн. Минувшей зимой франкфуртцы вновь арендовали сербского футболиста. В предыдущем сезоне 23-летний форвард провёл 18 матчей в немецкой Бундеслиге и забил четыре гола.
Комментарии
- 18 сентября 2021
-
11:01
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
10:02
-
09:43
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
08:48
-
07:54
-
07:24
-
07:03
-
06:50
-
06:29
-
05:24
-
05:03
-
04:43
-
03:43
-
03:15
-
02:57
-
01:41
-
01:22
-
00:43
-
00:36
-
00:28
-
00:16
-
00:02
- 17 сентября 2021
-
23:55
-
23:52
-
23:44
-
23:26
-
23:14
-
22:52
-
22:45
Партнерский контент