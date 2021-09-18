«Фиорентина» на выезде обыграла «Дженоа», Кокорин получил жёлтую карточку

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Дженоа» проиграла «Фиорентине». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:2.

Единственный гол на 60-й минуте матча забил полузащитник «фиалок» Риккардо Сапонара, результативную передачу ему отдал хавбек Джакомо Бонавентура. На 88-й минуте Бонавентура забил второй гол команды из Флоренции, ему ассистировал Сапонара.

В добавленное время экс-футболист «Зенита» Доменико Кришито, выступающий за «Дженоа», реализовал пенальти.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 81-й минуте встречи, заменив форварда Душана Влаховича. Спустя четыре минуты после появления Кокорин получил жёлтую карточку.

«Фиорентина» в четырёх матчах набрала 9 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» (3) находится на 14-м месте.