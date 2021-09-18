Кокорин впервые в сезоне вышел на поле

Российский полузащитник «Фиорентины» Александр Кокорин принял участие в матче 4-го тура Серии А с «Дженоа». Россиянин вышел на поле на замену на 81-й минуте при счёте 1:0 в пользу флорентийцев.

Кокорин впервые в сезоне появился на поле. Ранее россиянина включали в заявку команды, но он так и оставался на скамейке запасных.

Последний раз Кокорин выходил на поле ещё в прошлом сезоне. В общей сумме Кокорин сыграл за итальянский клуб всего 94 минуты.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака».

Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.