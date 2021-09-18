Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: Салах удвоил преимущество хозяев

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: Салах удвоил преимущество хозяев
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

Египтянин нанёс результативный удар на 78-й минуте встречи. Ему ассистировал Вирджил ван Дейк.

В данный момент в игре «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» заканчивается второй тайм. Счёт – 2:0 в пользу хозяев. Ранее в матче отличился Садио Мане. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Мохамед Салах сыграл в четырёх матчах, забил три мяча и отдал два результативных паса.

Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 42 млн. В составе красных он становился чемпионом АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021