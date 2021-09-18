«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: Салах удвоил преимущество хозяев
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».
Египтянин нанёс результативный удар на 78-й минуте встречи. Ему ассистировал Вирджил ван Дейк.
В данный момент в игре «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» заканчивается второй тайм. Счёт – 2:0 в пользу хозяев. Ранее в матче отличился Садио Мане. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Мохамед Салах сыграл в четырёх матчах, забил три мяча и отдал два результативных паса.
Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 42 млн. В составе красных он становился чемпионом АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
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