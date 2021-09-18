Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эльче» сыграл вничью с «Леванте»

«Эльче» сыграл вничью с «Леванте»
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 5-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Леванте». Счёт встречи – 1:1.

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте встречи. Нападающий хозяев Лукас Перес забил гол в ворота «Леванте».

Гол Переса в ворота «Леванте»:

На 55-й минуте полузащитник гостей Хосе Луис Моралес с передачи Даниэля Гомеса сравнял счёт матча.

Моралес сравнял счёт в матче:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогали ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес. Резервный арбитр – Луис Кольядо Лопес.

После пяти туров в испанской Примере «Эльче» располагается на 10-м месте в таблице с 6 очками в активе. «Леванте» (4) – на 14-м месте.

В шестом туре «Эльче» сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Леванте» примет дома «Сельту».

Испания - Примера. 5-й тур
18 сентября 2021, суббота. 19:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Перес – 33'   1:1 Моралес – 55'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021