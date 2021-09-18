«Эльче» сыграл вничью с «Леванте»

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 5-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Леванте». Счёт встречи – 1:1.



Счёт в матче был открыт на 33-й минуте встречи. Нападающий хозяев Лукас Перес забил гол в ворота «Леванте».

Гол Переса в ворота «Леванте»:

На 55-й минуте полузащитник гостей Хосе Луис Моралес с передачи Даниэля Гомеса сравнял счёт матча.

Моралес сравнял счёт в матче:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогали ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес. Резервный арбитр – Луис Кольядо Лопес.



После пяти туров в испанской Примере «Эльче» располагается на 10-м месте в таблице с 6 очками в активе. «Леванте» (4) – на 14-м месте.



В шестом туре «Эльче» сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Леванте» примет дома «Сельту».