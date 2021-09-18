ПАС с Лодыгиным обыграл «Панатинаикос» с Шарлией и Маурисио

В матче 2-го тура греческого чемпионата ПАС Янина переиграл «Панатинаикос». Встреча проходила на стадионе «Зосимадес» в Янине и завершилась со счётом 1:0.
На 5-й минуте единственный мяч забил защитник ПАСа Михаэль Гардавски, ему ассистировал Хуан Переа. На 61-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Панатинаикоса», но его отменили после вмешательства VAR.
В матче принимал участие экс-голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, выступающий за ПАС, который получил жёлтую карточку. Предупреждён был и защитник «Панатинаикоса» Звонимир Шарлия, который играл за ЦСКА. Бывший хавбек «Зенита» Маурисио, играющий за «Панатинаикос», провёл на поле 70 минут.
ПАС в двух матчах набрал 6 очков и занимает первое место в таблице греческой Суперлиги. «Панатинаикос» (3) на втором месте.
- 18 сентября 2021
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