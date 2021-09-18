Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПАС с Лодыгиным обыграл «Панатинаикос» с Шарлией и Маурисио

ПАС с Лодыгиным обыграл «Панатинаикос» с Шарлией и Маурисио
Комментарии

В матче 2-го тура греческого чемпионата ПАС Янина переиграл «Панатинаикос». Встреча проходила на стадионе «Зосимадес» в Янине и завершилась со счётом 1:0.

На 5-й минуте единственный мяч забил защитник ПАСа Михаэль Гардавски, ему ассистировал Хуан Переа. На 61-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Панатинаикоса», но его отменили после вмешательства VAR.

В матче принимал участие экс-голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, выступающий за ПАС, который получил жёлтую карточку. Предупреждён был и защитник «Панатинаикоса» Звонимир Шарлия, который играл за ЦСКА. Бывший хавбек «Зенита» Маурисио, играющий за «Панатинаикос», провёл на поле 70 минут.

ПАС в двух матчах набрал 6 очков и занимает первое место в таблице греческой Суперлиги. «Панатинаикос» (3) на втором месте.

Греция - Суперлига. Суперлига. 2-й тур
18 сентября 2021, суббота. 20:30 МСК
ПАС
Янина
Окончен
1 : 0
Панатинаикос
Афины
1:0 Гардавски – 5'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021