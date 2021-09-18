Виктор Гончаренко: надо у судьи спросить, за что мне показали красную карточку

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:0. Гончаренко был удалён во втором тайме.

«Мы сегодня очень организованно, можно сказать, даже самоотверженно играли. Может, не было контроля мяча, к которому мы привыкли, но где-то соперник не давал этого сделать, где-то качество поля.

Мне понравилось, как мы отреагировали на смену схемы соперником. Во втором тайме, когда «Ахмат» стал играть в меньшинстве, нам не хватило глубины атаки, стоило больше открываться вперед на линию защитника.

В целом победу мы заслужили. Наверное, то агрессивное, смелое действие, которое Сперцян сделал, когда мы забили первый гол, это то, что надо видеть в исполнении молодых футболистов.

За что мне показали красную карточку? Это надо у судьи спросить», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».