Виктор Гончаренко: надо у судьи спросить, за что мне показали красную карточку

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:0. Гончаренко был удалён во втором тайме.
«Мы сегодня очень организованно, можно сказать, даже самоотверженно играли. Может, не было контроля мяча, к которому мы привыкли, но где-то соперник не давал этого сделать, где-то качество поля.
Мне понравилось, как мы отреагировали на смену схемы соперником. Во втором тайме, когда «Ахмат» стал играть в меньшинстве, нам не хватило глубины атаки, стоило больше открываться вперед на линию защитника.
В целом победу мы заслужили. Наверное, то агрессивное, смелое действие, которое Сперцян сделал, когда мы забили первый гол, это то, что надо видеть в исполнении молодых футболистов.
За что мне показали красную карточку? Это надо у судьи спросить», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».
- 18 сентября 2021
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