Индзаги: Думфрис освоился быстрее, чем мы ожидали

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги дал оценку игре крайнего защитника команды Дензела Думфриса.
25-летний голландский футболист впервые вышел в стартовом составе в матче 4-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (6:1).
«Это было отличное выступление, он хорошо тренируется и, честно говоря, освоился быстрее, чем мы ожидали. Он качественный футболист. Думфрис много работает, он хочет учиться, и мы более чем довольны», — сказал Индзаги.
Напомним, защитник перешёл в «Интер» из ПСВ в летнее трансферное окно. Думфрис защищал цвета ПСВ с 2018 года, а до этого выступал за «Херенвен» и «Спарту». В прошлом сезоне 25-летний игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.
- 19 сентября 2021
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