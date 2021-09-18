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Дубль Джеко помог «Интеру» разгромить «Болонью»

Дубль Джеко помог «Интеру» разгромить «Болонью»
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В Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» завершился матч 4-го тура Серии А. «Интер» принимал на своём поле «Болонью». Действующий чемпион Серии А одержал убедительную победу со счётом 6:1.

Уже в первом тайме хозяева забили три мяча. На 6-й минуте счёт открыл Лаутаро Мартинес. На 30-й минуте отличился Милан Шкриньяр, а затем отличился Николо Барелла.

После перерыва Матиас Весино увеличил счёт, а затем дублем отметился Эдин Джеко. Уже на последних минутах Артур Теате отыграл один мяч.

«Интер» набрал 10 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья», набрав 7 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Интер» сыграет в гостях с «Фиорентиной», а «Болонья» будет принимать «Дженоа».

Италия - Серия А. 4-й тур
18 сентября 2021, суббота. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
6 : 1
Болонья
Болонья
1:0 Мартинес – 6'   2:0 Шкриньяр – 30'   3:0 Барелла – 34'   4:0 Весино Фалеро – 54'   5:0 Джеко – 63'   6:0 Джеко – 68'   6:1 Теате – 86'
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