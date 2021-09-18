Дубль Джеко помог «Интеру» разгромить «Болонью»
Поделиться
В Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» завершился матч 4-го тура Серии А. «Интер» принимал на своём поле «Болонью». Действующий чемпион Серии А одержал убедительную победу со счётом 6:1.
Уже в первом тайме хозяева забили три мяча. На 6-й минуте счёт открыл Лаутаро Мартинес. На 30-й минуте отличился Милан Шкриньяр, а затем отличился Николо Барелла.
После перерыва Матиас Весино увеличил счёт, а затем дублем отметился Эдин Джеко. Уже на последних минутах Артур Теате отыграл один мяч.
«Интер» набрал 10 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья», набрав 7 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Интер» сыграет в гостях с «Фиорентиной», а «Болонья» будет принимать «Дженоа».
Комментарии
- 18 сентября 2021
-
21:55
-
21:54
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:37
-
21:29
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:58
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:27
-
20:19
-
20:03
-
20:02
-
19:55
-
19:44
-
19:39
-
19:39
-
19:30
-
19:28
-
19:26
-
19:21
-
19:12
-
19:07
-
19:03
-
18:56
-
18:54
Партнерский контент