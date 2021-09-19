«Тоттенхэм» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 19 сентября, состоится лондонское дерби «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Матч 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Крейг Поусон.

«Челси» в четырёх турах набрал 10 очков (три победы, одна ничья), что позволяет «аристократам» занимать четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» в четырёх турах набрал 9 очков (три победы, одно) и занимает седьмое место в таблице.

Смотрите этот и другие матчи тура эксклюзивно в «Okko». Прямо сейчас оформить подписку «Okko Футбол» можно на выгодных условиях — первые 7 дней за 1 рубль. В сервисе также доступны игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры.