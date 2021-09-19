«Тоттенхэм» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 19 сентября, состоится лондонское дерби «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Матч 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Крейг Поусон.
«Челси» в четырёх турах набрал 10 очков (три победы, одна ничья), что позволяет «аристократам» занимать четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» в четырёх турах набрал 9 очков (три победы, одно) и занимает седьмое место в таблице.
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