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«Вильярреал» сыграл вничью с «Мальоркой»

«Вильярреал» сыграл вничью с «Мальоркой»
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Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке в рамках 5-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Вильярреал». Счёт встречи – 0:0.

Эта ничья стала 4-й подряд для «жёлтой субмарины» в чемпионате.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный арбитр – Серхио Перес Мулей.

После пяти туров «Мальорка» располагается на 7-м месте в турнирной таблице испанской Примеры с 8 очками в активе. «Вильярреал» с 4 очками находится на 14-м месте в таблице.

В шестом туре «Мальорка» сыграет на выезде с мадридским «Реалом», а «Вильярреал» примет дома «Эльче». Обе встречи состоятся 22 сентября.

Испания - Примера. 5-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 0
Вильярреал
Вильярреал
Комментарии
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