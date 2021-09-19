«Вильярреал» сыграл вничью с «Мальоркой»
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Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке в рамках 5-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Вильярреал». Счёт встречи – 0:0.
Эта ничья стала 4-й подряд для «жёлтой субмарины» в чемпионате.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный арбитр – Серхио Перес Мулей.
После пяти туров «Мальорка» располагается на 7-м месте в турнирной таблице испанской Примеры с 8 очками в активе. «Вильярреал» с 4 очками находится на 14-м месте в таблице.
В шестом туре «Мальорка» сыграет на выезде с мадридским «Реалом», а «Вильярреал» примет дома «Эльче». Обе встречи состоятся 22 сентября.
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