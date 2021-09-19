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«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Антон Шунин показал повреждение, не позволившее ему сыграть с «Сочи»

Антон Шунин показал повреждение, не позволившее ему сыграть с «Сочи»
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин перед матчем с «Сочи» опубликовал фото, показав рану на лице.

«Рабочая травма. Матч с «Сочи» пропускаю, но скоро буду в строю. Парням победы! Вперёд, «Динамо»!» — написал Шунин в «Инстаграме».

Вместо Шунина в стартовом составе «Динамо» вышел Игорь Лещук.

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Динамо» Москва.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Юнус Кошко.

«Сочи» в 7 матчах набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (13) располагается на шестом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

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