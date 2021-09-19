Давид де Хеа прокомментировал эпизод с отражённым пенальти в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа дал комментарий об эпизоде с отражённым пенальти в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».



«Все было немного безумно. Сначала я увидел Деклана Райса с мячом, а потом вдруг заметил Марка Ноубла с мячом. Это было немного странно. Он — специалист по пенальти в команде, но я сделал сейв, и мы заработали три очка.



Как только я увидел, что мяч попал в руку Люка Шоу, я всё время думал о пенальти», — цитирует де Хеа BBC.

Давид де Хеа отразил пенальти Марка Ноубла:

Напомним, в добавленное ко второму тайму время арбитр встречи Мартин Аткинсон поставил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед». Удар Марка Ноубла отразил Давид де Хеа. Это спасение стало первым для вратаря «красных дьяволов» с апреля 2016 года.



После пяти туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 13 очками в активе. «Вест Хэм Юнайтед» (8) — на 8-м месте.