«Челси» разгромил «Тоттенхэм» в центральном матче 5-го тура АПЛ

Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Челси». Гости одержали победу со счётом 3:0.
Счёт матча был открыт во втором тайме. На 49-й минуте защитник гостей Тьяго Силва забил гол с передачи Маркоса Алонсо.
На 57-й минуте матча полузащитник синих Н’Голо Канте удвоил преимущество «Челси». Ему ассистировал Матео Ковачич.
Гол Канте в ворота «Тоттенхэма»:
В добавленное ко второму тайму время Антонио Рюдигер забил гол с передачи Тимо Вернера и установил окончательный счёт встречи — 3:0.
Рюдигер забивает третий мяч в ворота «Тоттенхэма»:
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Крейг Поусон.
В шестом туре английской Премьер-лиги «Челси» примет дома «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм Хотспур» сыграет на выезде с «Арсеналом». Первая встреча состоится 25 сентября, вторая — 26 сентября.
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