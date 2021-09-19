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«Челси» разгромил «Тоттенхэм» в центральном матче 5-го тура АПЛ

«Челси» разгромил «Тоттенхэм» в центральном матче 5-го тура АПЛ
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Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Челси». Гости одержали победу со счётом 3:0.

Счёт матча был открыт во втором тайме. На 49-й минуте защитник гостей Тьяго Силва забил гол с передачи Маркоса Алонсо.

Гол Силвы с передачи Алонсо:

На 57-й минуте матча полузащитник синих Н’Голо Канте удвоил преимущество «Челси». Ему ассистировал Матео Ковачич.

Гол Канте в ворота «Тоттенхэма»:

В добавленное ко второму тайму время Антонио Рюдигер забил гол с передачи Тимо Вернера и установил окончательный счёт встречи — 3:0.

Рюдигер забивает третий мяч в ворота «Тоттенхэма»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Крейг Поусон.

В шестом туре английской Премьер-лиги «Челси» примет дома «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм Хотспур» сыграет на выезде с «Арсеналом». Первая встреча состоится 25 сентября, вторая — 26 сентября.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Тьяго Силва – 49'   0:2 Канте – 57'   0:3 Рюдигер – 90+2'
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