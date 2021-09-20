Мбаппе дважды освистали перед началом матча с «Лионом»
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Болельщики «Пари Сен-Жермен» перед началом матча с «Лионом» (2:1) дважды освистали нападающего Килиана Мбаппе, сообщает The Sun.
За час до начала матча было объявлено, что Мбаппе сыграет с «Лионом», и домашняя публика засвистела. Болельщики сделали это снова, когда фамилию форварда зачитали за несколько минут до начала игры.
Фанаты «ПСЖ» подобным образом подвергали Мбаппе обструкции и в матчах с «Клермоном» и «Страсбургом».
Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Летом Мбаппе мог уйти в «Реал». Парижане не приняли предложение мадридцев, несмотря на желание футболиста сменить клубную прописку.
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