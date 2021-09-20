Депай: если «Барселона» преуспеет в титулах, то я присмотрю место для татуировки на коже

27-летний нидерландский форвард «Барселоны» Мемфис Депай высказался о своей любви к татуировкам.

«Татуировки являются частью моего тела, моей жизни и моего образа. «Барселона» будет бороться за титулы чемпионата Испании и Лиги чемпионов, и если нам это удастся, то я присмотрю для них какое-нибудь место на своей коже. Это было бы очень красиво», — приводит слова Депая AS.

Напомним, Депай перешёл в «Барселону» нынешним летом на правах свободного агента. До этого Мемфис с 2017 года защищал цвета «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай провёл три матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Барселона» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков в трёх матчах. В Лиге чемпионов каталонцы уступили «Баварии» (0:3) в матче 1-го тура групповой стадии.