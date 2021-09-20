Рой Кин: не мог поверить, насколько плох «Тоттенхэм». Злился, глядя на их игру с «Челси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал игру «Тоттенхэм Хотспур» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Челси» (0:3).



«Я не мог поверить в то, насколько плохи «шпоры». Может быть просто плохой день, или команда может проиграть из-за разницы в классе, но у «Тоттенхэма» не было желания забивать. Я был ужасно зол, глядя на их игру. «Тоттенхэм» не показал даже основ футбола», — приводит слова Кина Sky Sports.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Крейг Поусон.

В шестом туре английской Премьер-лиги «Челси» примет дома «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм Хотспур» сыграет на выезде с «Арсеналом». Первая встреча состоится 25 сентября, вторая — 26 сентября.

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