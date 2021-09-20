Дзюба: вдохновился ли новостью от Карпина? Вы уже начали не очень

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не стал общаться с журналистами после матча с «Рубином» (3:1).

«Вдохновился ли новостью от Карпина? Без комментариев. Почему? Вы уже начали не очень», — цитирует Дзюбу Metaratings.

Дзюба попал в расширенный список сборной России на матчи в октябре.

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1.



На 24-й минуте матча Артём Дзюба открыл счёт, отправив мяч в девятку после передачи Клаудиньо. Спустя пять минут Клаудиньо уже сам расстрелял ворота Юрия Дюпина, забив дебютный гол за «Зенит». На 43-й минуте Дзюба оформил дубль, ему ассистировал Далер Кузяев. На 67-й минуте защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отправил мяч в собственные ворота. Спустя десять минут был удалён главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.