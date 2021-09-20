«Наполи» разгромил «Удинезе» и возглавил Серию А

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Удинезе» проиграл «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 0:4.

На 24-й минуте первый гол забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, ему ассистировал Лоренцо Инсинье. Преимущество гостевой команды на 35-й минуте увеличил защитник Амир Ррахмани, голевую передачу отдал

Калиду Кулибали. Во втором тайме Кулибали довёл счёт до разгромного, результативным пасом отметился Фабиан Руис. Четвёртый гол забил Ирвин Лосано.

«Наполи» в 12 матчах набрал 12 очков и возглавил турнирную таблицу Серии А. «Удинезе» (7) находится на седьмом месте.

Напомним, неаполитанский клуб перед началом сезона-2021/2022 возглавил бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.