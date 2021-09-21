Черчесов прокомментировал слухи о переговорах со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о переговорах с московским «Спартаком».
«Когда я был в Австрии, то уже читал, что я с кем-то встречался из «Спартака». Я очень не люблю, когда моё имя фигурирует где-то, где меня нет. Я хожу на футбол, сейчас ходил на «Спартак», потом на «Локомотив», мне теперь не ходить на футбол что ли? Другое дело, что это будоражит общественность и не хотелось создавать какие-то проблемы своему клубу. Всему своё время. Через пару недель скажу, с кем я общался, почему и сложилось или нет. С кем я общаюсь, про них никто не узнает», — сказал Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Напомним, минувшим летом Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. Вакантное место у руля национальной команды занял Валерий Карпин.
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