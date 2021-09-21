Спаллетти назвал преимущество «Милана» и «Интера» перед «Наполи» в борьбе за чемпионство

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти назвал преимущество «Милана» и «Интера» в борьбе за победу в сезоне чемпионата Италии.

«Возможно, нам не хватает тех игроков, которые могли бы позволить нам делать замены, поддерживая высокий уровень команды. И нам нужно быть стойкими, сколько игр мы можем сыграть на этом уровне? Это будет иметь значение. «Милан» очень силен, «Интер» хорошо поработал, несмотря на пару крупных продаж. Они пригласили важных игроков, и у них сильная полузащита. Наша сила-это наше окружение. Мы переполнены любовью, которая может стать топливом для игроков», — приводит слова Спалетти Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Наполи» в 12 матчах набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Спаллетти возглавил клуб перед началом сезона-2021/2022.