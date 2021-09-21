Отец защитника «Астон Виллы» подтвердил получение игроком польского паспорта

Отец английского защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша Стюарт подтвердил получение его сыном польского гражданства в ближайшее время.

«Мы начали процесс получения польского паспорта несколько месяцев назад, и он должен быть завершён в ближайшее время. Мэтти открыт для игры за сборную Польши, если будет предложение», — цитирует Стюарта журналист Фабрицио Романо.

Ранее отмечалось, что Польша хочет натурализовать Кэша. Мама футболиста является полькой.

В текущем сезоне Кэш принял участие в пяти встречах за «Астон Виллу» в английской Премьер-лиге, в которых забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 22 млн. Напомним, Мэтти Кэш стал игроком «Астон Виллы» в сентябре 2020 года, перейдя из «Ноттингем Форест» за € 15,75 млн.