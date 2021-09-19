Польша хочет натурализовать английского защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша

24-летний английский футболист «Астон Виллы» Мэтти Кэш может быть заигран за сборную Польши. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, сам футболист открыт для этой возможности — его мама — полька, сейчас он ожидает начала процесса получения польского паспорта. Накануне, он отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:0).
Видео доступно на «Чемпионате».
В текущем сезоне Кэш принял участие в пяти встречах за «Астон Виллу» в английской Премьер-лиге, в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 22 млн.
Напомним, Мэтти Кэш стал игроком «Астон Виллы» в сентябре 2020 года, перейдя из «Ноттингем Форест» за € 15,75 млн.
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