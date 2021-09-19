Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Польша хочет натурализовать английского защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша

Польша хочет натурализовать английского защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша
Комментарии

24-летний английский футболист «Астон Виллы» Мэтти Кэш может быть заигран за сборную Польши. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, сам футболист открыт для этой возможности — его мама — полька, сейчас он ожидает начала процесса получения польского паспорта. Накануне, он отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:0).

Видео доступно на «Чемпионате».

В текущем сезоне Кэш принял участие в пяти встречах за «Астон Виллу» в английской Премьер-лиге, в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 22 млн.

Напомним, Мэтти Кэш стал игроком «Астон Виллы» в сентябре 2020 года, перейдя из «Ноттингем Форест» за € 15,75 млн.

Новость по теме
«Астон Вилла» разгромила «Эвертон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021