Польша хочет натурализовать английского защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша

24-летний английский футболист «Астон Виллы» Мэтти Кэш может быть заигран за сборную Польши. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, сам футболист открыт для этой возможности — его мама — полька, сейчас он ожидает начала процесса получения польского паспорта. Накануне, он отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:0).

Видео доступно на «Чемпионате».

В текущем сезоне Кэш принял участие в пяти встречах за «Астон Виллу» в английской Премьер-лиге, в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 22 млн.

Напомним, Мэтти Кэш стал игроком «Астон Виллы» в сентябре 2020 года, перейдя из «Ноттингем Форест» за € 15,75 млн.